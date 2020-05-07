В России провели почти 5 миллионов тестов на коронавирус 

К утру 7 мая в России провели более 4,8 миллиона тестов на новый коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

За последние сутки в стране провели 169 тысяч анализов. Накануне стало известно, что один миллион проведенных в стране тестов приходится на Москву. В городе ежедневно проводится более 40 тысяч исследований.

В обязательном порядке в столице проверяют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и всех, кто живет с подтвержденными коронавирусными больными.

Также власти организовали скрининг медиков и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полиции и пациентов неинфекционных стационаров.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находится 231 тысяча человек.

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в России выявили 10 559 человек с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 165 929 пациентов, 21 327 из них выздоровели, 1537 скончались.