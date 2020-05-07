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В России провели почти 5 миллионов тестов на коронавирус 

Мария Иванова и ещё 6 14 часов назад
В России провели почти 5 миллионов тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
К утру 7 мая в России провели более 4,8 миллиона тестов на новый коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
За последние сутки в стране провели 169 тысяч анализов. Накануне стало известно, что один миллион проведенных в стране тестов приходится на Москву. В городе ежедневно проводится более 40 тысяч исследований.
В обязательном порядке в столице проверяют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и всех, кто живет с подтвержденными коронавирусными больными.
Также власти организовали скрининг медиков и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полиции и пациентов неинфекционных стационаров.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находится 231 тысяча человек.
Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в России выявили 10 559 человек с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 165 929 пациентов, 21 327 из них выздоровели, 1537 скончались.
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