Главврач Троице-Сергиевой лавры умер из-за коронавируса 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Свято-Троицкая Сергиева Лавра (@ts_lavra) 6 Май 2020 в 2:34 PDT Главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии, игумен Тихон (Барсуков) скончался после борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщается на странице лавры в Instagram.

«Отец Тихон скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», — рассказали в лавре.

Барсуков окончил Алтайский государственный медицинский университет, затем клиническую ординатуру в Москве и начал работать в Центральной клинической больнице восстановительного лечения при Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

В марте 1996 года в 37-летнем возрасте он крестился и стал послушником в Троице-Сергиевой лавре, в апреле 1997-го был пострижен в монахи.

Как писал «Рамблер», среди заразившихся коронавирусом в столичном регионе оказались священнослужители храмов и монастырей. В начале недели стало известно о смерти от коронавируса митрополита, почетного настоятеля московского храма Воздвижения Креста Господня Ионы (Карпухина).