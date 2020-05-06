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Главврач Троице-Сергиевой лавры умер из-за коронавируса 

Мария Иванова и ещё 20 6 мая 2020
Главврач Троице-Сергиевой лавры умер из-за коронавируса
Фото: stsl.ru
Главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии, игумен Тихон (Барсуков) скончался после борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщается на странице лавры в Instagram.
«Отец Тихон скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», — рассказали в лавре.
Барсуков окончил Алтайский государственный медицинский университет, затем клиническую ординатуру в Москве и начал работать в Центральной клинической больнице восстановительного лечения при Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.
В марте 1996 года в 37-летнем возрасте он крестился и стал послушником в Троице-Сергиевой лавре, в апреле 1997-го был пострижен в монахи.
Как писал «Рамблер», среди заразившихся коронавирусом в столичном регионе оказались священнослужители храмов и монастырей. В начале недели стало известно о смерти от коронавируса митрополита, почетного настоятеля московского храма Воздвижения Креста Господня Ионы (Карпухина).
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Общество , Федеральное медико-биологическое агентство
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