Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никас Сафронов пожаловался на олигархов, скупающих аппараты ИВЛ. «Держат их у себя на дачах». ВИДЕО 

Ura.Ru 6 мая 2020
Художник Никас Сафронов пожаловался на олигархов, которые в период пандемии раскупили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «про запас». Из-за этого, по словам Сафронова, сейчас он не может приобрести аппарат ИВЛ для детской инфекционной больницы в Ульяновске, куда начали поступать дети с коронавирусом.
Как рассказал Сафронов, он пытался найти аппараты ИВЛ на предприятиях, которые их выпускают, однако в наличии их не оказалось — аппараты на продажу появятся только в августе. «Я знаю, что некоторые олигархи приобрели аппараты ИВЛ и держат их у себя на дачах, домах и в оборудованных комнатах про запас. Это неправильно!» — сказал Сафронов в видеообращении, опубликованном Mash.
По словам художника, сейчас аппараты ИВЛ необходимы исключительно нуждающимся в них. «Я приготовил два миллиона рублей, чтобы купить один или два аппарата. Продайте, подарите, отдайте!» — обратился Сафронов к богатым людям, призвав их поступить по совести.
На сегодняшний день в России зарегистрировано уже более 165,9 тысячи заразившихся коронавирусом. В Минздраве РФ сообщили, что в последние дни в стране увеличивается число детей, зараженных COVID-19, пишет RT. Ранее стало известно, что от последствий заражения коронавирусом в стране умерли двое детей, еще 11 находятся в тяжелом состоянии, передает телеканал 360.
Ura.Ru: последние новости
Успешный блогер устроилась в больницу, чтобы бороться с COVID Успешный блогер устроилась в больницу, чтобы бороться с COVID Журналист Киселев: россияне «не заслужили» послаблений карантина Журналист Киселев: россияне «не заслужили» послаблений карантина Названа категория россиян, которая не боится коронавируса Названа категория россиян, которая не боится коронавируса
Комментарии 97
Общество , Видео , Никас Сафронов , Минздрав РФ , Телеканал "360° Подмосковье" , Ульяновск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Создана система контроля ношения масок
Создана система контроля ношения масок
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение