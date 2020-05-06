Художник Никас Сафронов пожаловался на олигархов, которые в период пандемии раскупили аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «про запас». Из-за этого, по словам Сафронова, сейчас он не может приобрести аппарат ИВЛ для детской инфекционной больницы в Ульяновске , куда начали поступать дети с коронавирусом.

Как рассказал Сафронов, он пытался найти аппараты ИВЛ на предприятиях, которые их выпускают, однако в наличии их не оказалось — аппараты на продажу появятся только в августе. «Я знаю, что некоторые олигархи приобрели аппараты ИВЛ и держат их у себя на дачах, домах и в оборудованных комнатах про запас. Это неправильно!» — сказал Сафронов в видеообращении, опубликованном Mash.

По словам художника, сейчас аппараты ИВЛ необходимы исключительно нуждающимся в них. «Я приготовил два миллиона рублей, чтобы купить один или два аппарата. Продайте, подарите, отдайте!» — обратился Сафронов к богатым людям, призвав их поступить по совести.