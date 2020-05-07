Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самую страшную особенность коронавируса назвал медик 

News.ru и ещё 15 21 час назад
Самая страшная особенность коронавируса заключается в отсутствии эффективного лечения и невозможности влиять на течение болезни. Такое мнение высказал доцент лечебного факультета Первого медуниверситета имени Сеченова Антон Родионов.
Как кардиолог, считает доктор, он может реально каждому человеку помочь продлить жизнь. Коронавирус же — это заболевание, на которое невозможно повлиять, — приводит слова медика РИА Новости.
Антибиотики, назначаемые при лечении инфекции, а также противомалярийные и противовирусные препараты малоэффективны. И кислород, который дают пациентам подышать, тоже не лечение. А если больного перевели на ИВЛ, тут медики настроены больше на плохие прогнозы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у заражённых коронавирусом зачастую наблюдается необычный симптом, который врачи называют «счастливой гипоксией». В таком состоянии больной чувствует себя хорошо, в то время как его организм находится в неудовлетворительном состоянии.
News.ru: последние новости
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса Познер признался, что хотел покончить с собой Познер признался, что хотел покончить с собой В Челябинске неизвестный выдал Гитлера за родственника-ветерана В Челябинске неизвестный выдал Гитлера за родственника-ветерана
Комментарии 10
Общество , Видео , Антон Родионов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о состоянии Мишустина
Появились подробности о состоянии Мишустина
Путин принял предложение Трампа
Путин принял предложение Трампа
Раскрыты потери российских звезд из-за пандемии
Раскрыты потери российских звезд из-за пандемии
Собянин подготовил новые ужесточения москвичам
Собянин подготовил новые ужесточения москвичам
Пушков назвал существование НАТО бессмысленным
Пушков назвал существование НАТО бессмысленным
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение