Самая страшная особенность коронавируса заключается в отсутствии эффективного лечения и невозможности влиять на течение болезни. Такое мнение высказал доцент лечебного факультета Первого медуниверситета имени Сеченова Антон Родионов

Как кардиолог, считает доктор, он может реально каждому человеку помочь продлить жизнь. Коронавирус же — это заболевание, на которое невозможно повлиять, — приводит слова медика РИА Новости.

Антибиотики, назначаемые при лечении инфекции, а также противомалярийные и противовирусные препараты малоэффективны. И кислород, который дают пациентам подышать, тоже не лечение. А если больного перевели на ИВЛ, тут медики настроены больше на плохие прогнозы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у заражённых коронавирусом зачастую наблюдается необычный симптом, который врачи называют «счастливой гипоксией». В таком состоянии больной чувствует себя хорошо, в то время как его организм находится в неудовлетворительном состоянии.