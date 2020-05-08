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Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 28 56 минут назад
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
Эксперт пояснил, что COVID-19 можно заразиться и через волосы. Чтобы избежать опасности, вирусолог рекомендует носить головной убор. При этом, по его словам, на волосах вирус может держаться вплоть до трех суток.
"Может (попадать на волосы. — Прим. ред.). Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой", — сказал Альтштейн.
Медик напомнил, что россиянам следует носить маски на улице, а в малолюдных местах они могут ограничиться социальной дистанцией в несколько метров.
Кроме того, вирусолог подчеркнул, что угроза коронавирусной инфекции сохраняется не только в больших городах. Вне крупных населенных пунктов также есть места, где людей много, от чего существует вероятность заражения.
По последним данным, в России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились.
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Общество , Видео , Погода
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