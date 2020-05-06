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Накачавшая губы ради рекорда студента попала на видео 

Алевтина Жаркова 6 мая 2020
Студента из Болгарии накачала себе самые большие губы. 22-летняя Андреа Иванова пошла на этот шаг ради рекорда, ведь главная цель девушки — увеличить рот до такого размера, чтобы никто не смог с ней конкурировать.
И вопреки уговорам медиков болгарка продолжит свои эксперименты с внешностью, которые она начала еще в 2018 году. По словам отчаянной рекордсменки, в течение первых дней после операции она испытывает боль во время еды, но это ее не останавливает. Сейчас девушка сделала себе не менее 20 инъекций гиалуроновой кислоты. Результаты трансформаций Андреа демонстрирует в своем Instagram-аккаунте.
Общество , Видео , В мире , Болгария
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