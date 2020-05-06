Студента из Болгарии накачала себе самые большие губы. 22-летняя Андреа Иванова пошла на этот шаг ради рекорда, ведь главная цель девушки — увеличить рот до такого размера, чтобы никто не смог с ней конкурировать.

И вопреки уговорам медиков болгарка продолжит свои эксперименты с внешностью, которые она начала еще в 2018 году. По словам отчаянной рекордсменки, в течение первых дней после операции она испытывает боль во время еды, но это ее не останавливает. Сейчас девушка сделала себе не менее 20 инъекций гиалуроновой кислоты. Результаты трансформаций Андреа демонстрирует в своем Instagram-аккаунте.