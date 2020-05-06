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В России выявили 10,5 тысяч зараженных за сутки 

Мария Иванова 6 мая 2020
Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 599, до 165 929 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Раскрыт риск заражения коронавирусом дома
Накануне прирост пациентов составлял 10 102 человека. За день до этого — 10 581, еще днем ранее — 10 633.
У 40,9 процента новых зараженных нет клинических проявлений болезни.
За последние сутки после выздоровления выписали еще 1462 человек, 86 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 21 327 пациентов, 1537 человек скончались.
Новые случаи коронавируса выявили в 82 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (5858), Московская область (829), Санкт-Петербург (312), Нижегородская область (272), Дагестан (181), Мурманская область (136), Кабардино-Балкария (105), Ямало-Ненецкий АО (105), Татарстан (102), по 98 — Саратовская и Калужская области.
В Краснодарском крае прибавилось 97 новых пациентов, в Северной Осетии — 93.
Менее 90 пациентов выявили в следующих регионах: Рязанская область (84), Ростовская область (81), Самарская область (81), Брянская область (80), Тульская область (77), Свердловская область (76), Волгоградская область (69), Тюменская область (69), Курская область (67), Новосибирская область (63), Тамбовская область (62), Владимирская область (57), Орловская область (57), Мордовия (54), Ингушетия (52), Ярославская область (51), Ленинградская область (51).
Менее 50 новых пациентов: Приморский край (49), Чувашия (48), Липецкая область (46), Тверская область (44), Челябинская область (44), Бурятия (43), Красноярский край (42), Ставропольский край (40), Оренбургская область (39), Хабаровский край (39), Марий Эл (33), Алтайский край (33), Пензенская область (32), Иркутская область (31), Воронежская область (30), Чечня (30), Калмыкия (29), Астраханская область (29), Ульяновская область (29), Ханты-Мансийский АО (29), Коми (28), Пермский край (25), Архангельская область (24), Башкирия (24), Забайкальский край (23), Хакасия (22), Ивановская область (20).
Менее 20 пациентов прибавилось: Новгородская область (18), Калининградская область, (17), Кировская область (17), Якутия (17), Крым (17), Белгородская область (16), Костромская область (15), Кемеровская область (14), Томская область (13), Карелия (12), Псковская область (12), Адыгея (12), Удмуртия (12), Амурская область (8), Вологодская область (6), Омская область (6), Севастополь (6), Магаданская область (5), Еврейская АО (5), Карачаево-Черкессия (4), по одному — Смоленская область, Курганская область, Республика Алтай, Камчатский край и Чукотский АО.
Как писал «Рамблер», доцент кафедры детских инфекционных болезней университета имени Пирогова Иван Коновалов накануне заявил, что плато заболеваемости в России пока не предвидится, так как на майских праздниках люди массово нарушают режим самоизоляции. По его мнению, через одну-две недели произойдет всплеск заболеваемости.
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Общество , Видео , Новости регионов , Крым наш , Иван Коновалов
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