Опубликовано видео заползшей к соседям змеи в Конькове 

Змея навестила соседей по многоквартирному дому в Конькове. Выйдя на кухню, жильцы обнаружили там незваного гостя. Южноамериканский маисовый полоз притаился под холодильником. Поймать его собственноручно никто из обитателей московской квартиры не решился, на помощь позвали спасателей.

Сотрудники МЧС аккуратно извлекли экзотического питомца из-под холодильника и поместили в банку, а затем передали его владельцам. Те же, в свою очередь, обещали получше следить за ползучим гадом, чтобы больше не шокировать соседей.