На Ставрополье два врача заразились коронавирусом 

Еще два медика заразились коронавирусом в ставропольском Железноводске , сообщил глава города Евгений Моисеев

"У нас в городском округе вирусом COVID-19 заразились два врача. Люди, которые всегда на передовой и всегда думают о нас с вами, а не о своем здоровье. На сегодняшний день у нас в инфекционных стационарах находятся 11 жителей нашего округа и 23 человека уже излечились от коронавируса и выписаны домой", — сообщил Моисеев в Instagram.

Ранее сообщалось, что в регионе коронавирусом заразился главврач больницы в Ставрополе и его коллеги. Кроме этого, сообщалось о смерти медика, работавшего с зараженными COVID-19.

По данным властей Ставропольского края, за все время в регионе зафиксировано 864 случая заражения COVID-19, выздоровело 200 человек. По данным на среду, число заболевших выросло на 40, двое скончались. Общее число умерших составило 20 человек.