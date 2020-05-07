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На Ставрополье два врача заразились коронавирусом 

РИА Новости и ещё 6 7 мая 2020
На Ставрополье два врача заразились коронавирусом
Фото: РИА Новости
Еще два медика заразились коронавирусом в ставропольском Железноводске, сообщил глава города Евгений Моисеев.
"У нас в городском округе вирусом COVID-19 заразились два врача. Люди, которые всегда на передовой и всегда думают о нас с вами, а не о своем здоровье. На сегодняшний день у нас в инфекционных стационарах находятся 11 жителей нашего округа и 23 человека уже излечились от коронавируса и выписаны домой", — сообщил Моисеев в Instagram.
Ранее сообщалось, что в регионе коронавирусом заразился главврач больницы в Ставрополе и его коллеги. Кроме этого, сообщалось о смерти медика, работавшего с зараженными COVID-19.
По данным властей Ставропольского края, за все время в регионе зафиксировано 864 случая заражения COVID-19, выздоровело 200 человек. По данным на среду, число заболевших выросло на 40, двое скончались. Общее число умерших составило 20 человек.
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Общество , Другое , Евгений Моисеев , Железноводск , Ставропольский Край
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