Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доктор Мясников назвал группу риска для коронавируса 

Мария Иванова 6 мая 2020
Доктор Мясников назвал группу риска для коронавируса
Фото: РИА Новости
Представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников заявил, что онкобольные находятся в группе риска заражения любыми инфекциями, в том числе и новым коронавирусом. Об этом сообщается на странице «СтопКоронавирус.РФ в соцсети „ВКонтакте“.
Мясников подчеркнул, что во время лечения от рака иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением.
»Все это создает дополнительную угрозу инфицирования», — подчеркнул он.
Мясников призвал людей с онкологическими заболеваниями строго соблюдать самоизоляцию и меры профилактики. Но прерывать плановое лечение, если человек не инфицирован, крайне нежелательно.
Как писал «Рамблер», ранее ученые из Нью-Йоркской медицинской школы имени Гроссмана предупредили, что ожирение может оказаться более опасным для больных коронавирусом, чем рак и многие другие болезни.
Ученые проанализировали данные о пациентах с коронавирусом, лечившихся в Нью-Йорке в период с 1 марта по 2 апреля. Исследователи пришли к выводу, что больше всего попасть в больницу рискуют (в порядке убывания степени риска): пациенты от 75 лет, люди в возрасте от 65 до 74 лет, пациенты с индексом массы тела больше сорока (нормой считается ИМТ 18,5-24,99) и люди с сердечной недостаточностью.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Комментарии 2
Общество , Доктор Мясников , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение