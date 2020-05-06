Доктор Мясников назвал группу риска для коронавируса 

Представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников заявил, что онкобольные находятся в группе риска заражения любыми инфекциями, в том числе и новым коронавирусом. Об этом сообщается на странице «СтопКоронавирус.РФ в соцсети „ВКонтакте“.

Мясников подчеркнул, что во время лечения от рака иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением.

»Все это создает дополнительную угрозу инфицирования», — подчеркнул он.

Мясников призвал людей с онкологическими заболеваниями строго соблюдать самоизоляцию и меры профилактики. Но прерывать плановое лечение, если человек не инфицирован, крайне нежелательно.

Как писал «Рамблер», ранее ученые из Нью-Йоркской медицинской школы имени Гроссмана предупредили, что ожирение может оказаться более опасным для больных коронавирусом, чем рак и многие другие болезни.

Ученые проанализировали данные о пациентах с коронавирусом, лечившихся в Нью-Йорке в период с 1 марта по 2 апреля. Исследователи пришли к выводу, что больше всего попасть в больницу рискуют (в порядке убывания степени риска): пациенты от 75 лет, люди в возрасте от 65 до 74 лет, пациенты с индексом массы тела больше сорока (нормой считается ИМТ 18,5-24,99) и люди с сердечной недостаточностью.