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В Коммунарке назвали число тяжелых больных 

Мария Иванова и ещё 12 16 часов назад
В Коммунарке назвали число тяжелых больных
Фото: ТАСС
По состоянию на 7 мая в больнице Коммунарки находятся 419 пациентов, 60 процентов из них — в тяжелом состоянии, семь процентов — в крайне тяжелом, 33 процента — в состоянии средней степени тяжести. Об этом главврач Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook.
У 60 процентов пациентов подтвержден новый коронавирус, почти у ста процентов диагностирована внебольничная пневмония.
Кислород требуется 50 процентам пациентов вне реанимации.
В отделении реанимации находятся 58 человек, большинство из них (71 процент) старше 60 лет, 24 процента — это люди в возрасте 41-60 лет, пяти процентам от 18 до 40 лет. К аппаратам ИВЛ подключены 59 процентов пациентов реанимации.
Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в столице выявили 5858 новых случаев коронавируса. За все время в Москве зарегистрировали 85 973 пациентов, 8458 из них выздоровели, 866 скончались.
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Общество , COVID-19
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