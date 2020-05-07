В Коммунарке назвали число тяжелых больных 

По состоянию на 7 мая в больнице Коммунарки находятся 419 пациентов, 60 процентов из них — в тяжелом состоянии, семь процентов — в крайне тяжелом, 33 процента — в состоянии средней степени тяжести. Об этом главврач Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook.

У 60 процентов пациентов подтвержден новый коронавирус, почти у ста процентов диагностирована внебольничная пневмония.

Кислород требуется 50 процентам пациентов вне реанимации.

В отделении реанимации находятся 58 человек, большинство из них (71 процент) старше 60 лет, 24 процента — это люди в возрасте 41-60 лет, пяти процентам от 18 до 40 лет. К аппаратам ИВЛ подключены 59 процентов пациентов реанимации.

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в столице выявили 5858 новых случаев коронавируса. За все время в Москве зарегистрировали 85 973 пациентов, 8458 из них выздоровели, 866 скончались.