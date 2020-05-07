Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветеран Отечественной войны вылечилась от коронавируса в Приморье 

Газета.Ru и ещё 34 17 часов назад
94-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Фото: РИА Новости
В Приморье 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны победила коронавирусную инфекцию и полностью излечилась от нее. Об этом рассказали в правительстве края.
Как уточнили в пресс-службе, в Приморском крае с начала эпидемии выздоровели после заражения вирусом 130 приморцев. За последние сутки прирост вылечившихся составил 31. Среди тех, кто справился с болезнью была и ветеран ВОВ.
"Таким образом, уже 18% заболевших COVID-19 в крае с болезнью справились", — уточнили в правительстве.
На сегодняшний день, в России выявлено более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом, вылечились более 21 тыс. пациентов, а умерли — 1 537.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Газета.Ru: последние новости
В Москве умерла главврач городской поликлиники N180 с COVID-19 В Москве умерла главврач городской поликлиники N180 с COVID-19 Организаторы проекта "Имена героев" извинились за публикацию фото Гитлера Организаторы проекта "Имена героев" извинились за публикацию фото Гитлера Подмосковье продлило режим самоизоляции до 31 мая Подмосковье продлило режим самоизоляции до 31 мая
Общество , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение