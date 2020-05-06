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Фаны Спартака поддержали врачей и попали на видео 

Вадим Дроздов 6 мая 2020
Объединение болельщиков московского футбольно клуба "Спартак" Supporters Group организовало акцию в поддержку медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией. Прямо на футбольном поле академии "Спартака" в Сокольниках фанаты выложили изображение врача в образе ангела на фоне Земли, а также надпись "Герои нашего времени, спасибо!". Весь перформанс был заснят с нескольких камер и выложен в социальные сети. Болельщики "Спартака" славятся своими яркими акциями на футбольных матчах. А сейчас они направили весь свой креатив в адрес медицинских работников, за которых сейчас "болеют" все без исключения. Фанаты выражают благодарность и надежду на скорейшее возвращение к нормальной жизни.
Общество , Видео , Околофутбол , Спартак
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