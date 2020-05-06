В ближайшие дни Россия попадет на пятое место в мире по числу случаев коронавируса: прирост пациентов в стране не становится меньше, тогда как в занимающих пятое и шестое места Франции Германии он стремительно сокращается. Об этом пишут «Известия».

Как писал «Рамблер», к утру 6 мая Россия занимает седьмое место в мире по количеству выявленных пациентов с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 155 370 случаев коронавируса, 19 865 пациентов уже выздоровели, 1451 человек скончался. В последние три дня ежедневный прирост пациентов в стране составлял более десяти тысяч человек.

На шестом месте по количеству случаев коронавируса находится Германия (167 007 случаев), на пятом — Франция (170 688).

«Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным (постепенным) или экспоненциальным (пиковым)», — заявил доцент кафедры детских инфекционных болезней университета имени Пирогова Иван Коновалов.

Он заявил, что на майских праздниках люди массово нарушают режим самоизоляции, поэтому через одну-две недели произойдет всплеск заболеваемости.