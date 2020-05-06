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России предрекли место в пятерке лидеров по коронавирусу 

Мария Иванова и ещё 17 6 мая 2020
В ближайшие дни Россия попадет на пятое место в мире по числу случаев коронавируса: прирост пациентов в стране не становится меньше, тогда как в занимающих пятое и шестое места Франции и Германии он стремительно сокращается. Об этом пишут «Известия».
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Как писал «Рамблер», к утру 6 мая Россия занимает седьмое место в мире по количеству выявленных пациентов с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 155 370 случаев коронавируса, 19 865 пациентов уже выздоровели, 1451 человек скончался. В последние три дня ежедневный прирост пациентов в стране составлял более десяти тысяч человек.
На шестом месте по количеству случаев коронавируса находится Германия (167 007 случаев), на пятом — Франция (170 688).
«Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным (постепенным) или экспоненциальным (пиковым)», — заявил доцент кафедры детских инфекционных болезней университета имени Пирогова Иван Коновалов.
Он заявил, что на майских праздниках люди массово нарушают режим самоизоляции, поэтому через одну-две недели произойдет всплеск заболеваемости.
«Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель», — заключил эксперт.
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Общество , Видео , Иван Коновалов , газета "Известия" , Германия , Франция
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