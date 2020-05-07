Предсказано влияние лета на коронавирус

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу предположил, что хорошая погода и теплое лето станут факторами, которые помогут в борьбе с коронавирусом.

«Люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой», — передает РИА «Новости» его слова.

У людей значительно улучшится иммунитет, считает эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре высказали надежды на жаркую и солнечную погоду, которая может ударить по вирусу.