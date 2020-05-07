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Вирусолог предсказал влияние лета на коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 40 20 часов назад
Предсказано влияние лета на коронавирус
Фото: EPA
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу предположил, что хорошая погода и теплое лето станут факторами, которые помогут в борьбе с коронавирусом.
«Люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой», — передает РИА «Новости» его слова.
У людей значительно улучшится иммунитет, считает эксперт.
Ранее в Роспотребнадзоре высказали надежды на жаркую и солнечную погоду, которая может ударить по вирусу.
Напомним, газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, убивает ли солнечный свет коронавирус. Позже первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал заявление властей США о губительной для коронавируса силе солнечного света.
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Общество , Наука и техника , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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