Чтобы избежать риска заражения коронавирусом, члены садоводческих товариществ могут получить право проводить собрания в форме заочного голосования по ряду вопросов, в том числе по порядку и размерам взноса. Норму предлагается ввести на период с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Соответствующий законопроект, разработанный председателем Комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым , 6 мая будет внесён в Госдуму . Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Некоторые вопросы лучше решать заочно

Действующее законодательство не допускает заочную форму проведения голосования членов садоводческих товариществ по ряду вопросов, однако она необходима в условиях распространяющейся коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции. Андрей Кутепов обосновывает целесообразность проведения удалённого голосования в первую очередь тем, что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска.

В связи с этим, уверен автор инициативы, даже в случае прохождения пика распространения коронавирусной инфекции, но при отсутствии клинически подтверждённых протоколов лечения сохраняется опасность заражения пожилых садоводов и распространения заболевания.

«При этом возможность принятия решений по меньшей мере по вопросам избрания органов управления, утверждения сметы, размера и порядка уплаты взносов, а также утверждения финансово-экономического обоснования взносов и платы является критически важной для функционирования товарищества», — уточнил парламентарий.

Андрей Кутепов предлагает допустить проведение общих собраний садоводов в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года в форме заочного голосования по ряду вопросов, что поспособствует оперативному решению важных садоводческих задач в период карантина, не нарушая его.

Меру следует продлить до конца пандемии

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, член попечительского совета Союза садоводов России Николай Валуев считает, что предлагаемую норму имеет смысл продлить до окончания пандемии короновируса.

«Затем, я считаю, нужно вновь собираться и переутверждать решение собрания очно, потому что есть варианты для недобросовестного использования этой нормы. К сожалению, фиксируется по всей стране много случаев злоупотреблений по части расходования взносов. Деньги собирают, но используют не по назначению», — пояснил депутат в интервью «Парламентской газете».

Николай Валуев также добавил, что заочная форма голосования, при всем её удобстве, всё-таки до конца не устраняет прямой контакт. «В любом случае кому-то потребуется выезжать и собирать подписи членов садоводческих товариществ, — уточнил парламентарий. — Законопроект, как я понимаю, придаёт этому процессу легитимность на период пандемии».

При этом проводить заочное голосование можно и в режиме видеоконференции, уверен депутат, но этот вариант сопряжён с наличием компьютера или смартфона, которые есть не у всех пожилых садоводов.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 30 апреля рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предлагающий проводить общее собрание членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в конкретный день, выбранный членами СНТ.