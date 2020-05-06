93-летняя россиянка победила коронавирус

В НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского в Москве вылечили пциентку 93 лет с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, передает РИА "Новости".
Как рассказал заведующий 1-м инфекционным отделением больницы Александр Грицкевич, пациентка поступила в госпиталь 22 апреля в тяжелом состоянии. По его словам, она перенесла перелом шейки бедра, был установлен диагноз COVID-19, двусторонняя вирусная пневмония.
Врач рассказал, что пациентка проявила "незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией".