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В Москве вылечил 93-летнюю пациентку с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 15 6 мая 2020
93-летняя россиянка победила коронавирус
Фото: РИА Новости
В НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского в Москве вылечили пциентку 93 лет с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, передает РИА "Новости".
Как рассказал заведующий 1-м инфекционным отделением больницы Александр Грицкевич, пациентка поступила в госпиталь 22 апреля в тяжелом состоянии. По его словам, она перенесла перелом шейки бедра, был установлен диагноз COVID-19, двусторонняя вирусная пневмония.
Врач рассказал, что пациентка проявила "незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией".
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Общество , Коронавирус , РИА Новости , Москва
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