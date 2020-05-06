Минздрав заявил о тяжело переносящих коронавирус мужчинах 

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, мужчины переносят новый коронавирус тяжелее, чем женщины. Трансляция совещания с Путиным, где выступил министр, опубликована на YouTube-канала «России-24».
Также министр заявил, что болезнь протекает тяжело у многих пациентов старше 65 лет, а также у пациентов с сахарным диабетом и ожирением.
Как писал «Рамблер», ранее исследователи из пекинской больницы Beijing Tongren Hospital и уханьской Wuhan Union Hospital заявили, что мужчины и женщины с одинаковой частотой заражаются новым коронавирусом, но мужчины переносят болезнь тяжелее и умирают в два раза чаще.