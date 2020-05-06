Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса 

Все новости на карте

правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса. Возможными сроками, когда экзамен может состояться, называют середину июля — начало августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.

«Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября», — сказал собеседник агентства.

5 мая стало известно, что в России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов из-за пандемии. Такую возможность допустил министр просвещения Сергей Кравцов . При этом ЕГЭ пока отменять не планируют. Экзамены начнутся с 8 июня, заявил министр.

По состоянию на 5 мая в России число россиян с подтвержденным коронавирусом достигло 155 370 человек. Умерли 1 451 человек, выздоровели 19 865.