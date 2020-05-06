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Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 40 6 мая 2020
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса. Возможными сроками, когда экзамен может состояться, называют середину июля — начало августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.
«Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября», — сказал собеседник агентства.
5 мая стало известно, что в России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов из-за пандемии. Такую возможность допустил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом ЕГЭ пока отменять не планируют. Экзамены начнутся с 8 июня, заявил министр.
По состоянию на 5 мая в России число россиян с подтвержденным коронавирусом достигло 155 370 человек. Умерли 1 451 человек, выздоровели 19 865.
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