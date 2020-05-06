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В Курской области вводят масочный режим с 7 мая 

РИА Новости и ещё 10 6 мая 2020
В Курской области вводят масочный режим с 7 мая
Фото: РИА Новости
Власти Курской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой обязали жителей региона носить маски в общественном транспорте и магазинах, сообщила администрация региона.
Отмечается, что новые требования вводятся в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и вступают в силу с 7 мая.
"При посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, повязки, респираторы)", — говорится в сообщении.
Кроме того, в тех же случаях рекомендовано использовать защитные гигиенические перчатки.
За нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрены штрафы. Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ для граждан штрафы составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
В Курской области 1129 заболевших коронавирусом, из них 179 выздоровели, четверо скончались.
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Общество , Другое , Новости регионов , Курская Область
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