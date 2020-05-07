Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создана система контроля ношения масок 

Артём Кульша и ещё 37 12 часов назад
Создана система контроля ношения масок
Фото: ТАСС
Компании NtechLab и «Ростелеком» разработали систему контроля за соблюдением требований, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».
Вчера, как сообщал «Рамблер», глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала о разработке ведомством проекта рекомендаций по снятию ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Он подразумевает отмену ограничений в три этапа. Часть торговых объектов возобновят работу на первом, часть — на втором, а гостиницы и заведения общественного питания — на третьем.
По данным «Коммерсанта», власти ряда регионов России в ходе отмены ограничений с целью отслеживания соблюдения требований Роспотребнадзора могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установить камеры с видеоаналитикой.
Например, власти Нижегородской области намерены внедрить совместное решение NtechLab и «Ростелекома». Оно может контролировать исполнение предписаний (ношение сотрудниками масок, обеспечение ими соблюдения клиентами дистанции и так далее) с помощью системы распознавания силуэтов, а система видеоаналитики будет формировать отчетность.
В настоящее время NtechLab обсуждает внедрение решения с властями нескольких десятков субъектов Российской Федерации.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Комментарии 1
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение