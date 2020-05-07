Создана система контроля ношения масок 

Компании NtechLab и «Ростелеком» разработали систему контроля за соблюдением требований, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».

Он подразумевает отмену ограничений в три этапа. Часть торговых объектов возобновят работу на первом, часть — на втором, а гостиницы и заведения общественного питания — на третьем.

По данным «Коммерсанта», власти ряда регионов России в ходе отмены ограничений с целью отслеживания соблюдения требований Роспотребнадзора могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установить камеры с видеоаналитикой.

Например, власти Нижегородской области намерены внедрить совместное решение NtechLab и «Ростелекома». Оно может контролировать исполнение предписаний (ношение сотрудниками масок, обеспечение ими соблюдения клиентами дистанции и так далее) с помощью системы распознавания силуэтов, а система видеоаналитики будет формировать отчетность.

В настоящее время NtechLab обсуждает внедрение решения с властями нескольких десятков субъектов Российской Федерации.