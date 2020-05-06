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Россиянам предложили всем вместе спеть 9 мая «День Победы» 

ТАСС и ещё 32 6 мая 2020
Россиянам предложили спеть 9 мая «День Победы»
Фото: ТАСС
Министр культуры РФ Ольга Любимова призвала жителей страны присоединиться к всероссийской акции и хором спеть 9 мая песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы". Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"День Победы — это особая дата для каждой семьи в нашей стране. Легендарная песня Давида Тухманова стала неотъемлемой частью этого праздника со слезами на глазах. Сегодня, в условиях самоизоляции, участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды — это прекрасная возможность поблагодарить наших дорогих ветеранов, вспомнить павших. Вместе с музыкантами в едином порыве, я надеюсь, эту композицию исполнят все жители России", — процитировали в пресс-службе министра.
Как пояснили в министерстве, спеть знаменитую композицию 9 мая в 19:00 предложат ведущие теле— и радиоканалов. Во время исполнения можно будет выйти на балконы или встать у окна, держа в руках традиционные штандарты либо просто фотографии с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла.
По инициативе Минкультуры и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" им. Валерия Халилова к акции присоединятся музыканты и творческие коллективы. Участникам предлагается снять видео с выступлением и выложить его в социальные сети с хэштегом #ПоемДеньПобеды.
"В этом году мы впервые вынуждены встретить этот праздник дома. Давайте проведем Марафон Победы и тем самым еще раз выразим благодарность ветеранам за их смелость, отвагу и веру — тем, кто подарил нам мир", — призвал президент ассоциации "Духовое общество", генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Комментарии 2
Общество , Другое , День Победы , Ольга Любимова , Давид Тухманов , Владимир Харитонов , Минкультуры
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