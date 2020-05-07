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«Первый канал» отреагировал на высылку корреспондента из Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 36 20 часов назад
В пресс-службе «Первого канала» подтвердили высылку собственного корреспондента из Белоруссии и лишение аккредитации всей съемочной группы телеканала, назвав эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными.
«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — приводит сообщение пресс-службы «Первого канала» ТАСС.
Ранее МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. В ведомстве утверждают, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности».
Напомним, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в республике. Он также заявлял об «особом пути» Белоруссии в борьбе с коронавирусом. В результате к концу апреля Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России.
1 мая Всемирная организация здравоохранения потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.
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Общество , Видео , Происшествия , Александр Лукашенко , МИД , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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