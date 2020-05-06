Эксперт исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил, что эпидемия коронавируса в России развивается по сценарию, который отличается от сценариев других стран. Об этом сообщает НСН.

Ершов отметил, что выводить людей из самоизоляции в России нужно постепенно, начиная с Москвы.

«Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий — не итальянский и не китайский, а российский. Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины», — объяснил он.

Академик отметил, что пока Москва проходит пик заболеваемости, в Сибири и на Дальнем Востоке только единичные случаи.

«Получается, что у местного населения там нет чувства опасности. А вот в столице с переполненными больницами мы это почувствовали», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», за прошлые сутки в России выявили еще 10 102 человек с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 155 370 пациентов, 19 865 из них выздоровели, 1451 человек скончался.