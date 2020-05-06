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Коронавирус заподозрили у 227 тысяч россиян 

Мария Иванова и ещё 23 6 мая 2020
Коронавирус заподозрили у 227 тысяч россиян
Фото: ТАСС
К утру 6 мая около 227 тысяч человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрений на новый коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзора
В конце апреля под наблюдением из-за угрозы коронавируса оставались около 192 человек.
За последние сутки в стране провели 173 тысячи анализов на коронавирус. Общее количество проведенных в России тестов достигло 4,6 миллиона. По данным Telegram-канала оперативного штаба Москвы, один миллион проведенных тестов приходится на столицу. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов.
За последнюю неделю в Москве в два раза выросли масштабы тестирования на коронавирус. Количество выявленных случаев растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне.
В обязательном порядке в столице проверяют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и всех, кто живет с подтвержденными коронавирусными больными. Также власти организовали скрининг медиков и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полиции и пациентов неинфекционных стационаров.
Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в России выявили еще 10 102 человек с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 155 370 пациентов, 19 865 из них выздоровели, 1451 человек скончался.
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Общество , Ситуация в мире , Коронавирус , Коронавирус в Росии , Анастасия Ракова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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