Коронавирус заподозрили у 227 тысяч россиян 

К утру 6 мая около 227 тысяч человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрений на новый коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзора

В конце апреля под наблюдением из-за угрозы коронавируса оставались около 192 человек.

За последние сутки в стране провели 173 тысячи анализов на коронавирус. Общее количество проведенных в России тестов достигло 4,6 миллиона. По данным Telegram-канала оперативного штаба Москвы, один миллион проведенных тестов приходится на столицу. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов.

За последнюю неделю в Москве в два раза выросли масштабы тестирования на коронавирус. Количество выявленных случаев растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне.

В обязательном порядке в столице проверяют людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и всех, кто живет с подтвержденными коронавирусными больными. Также власти организовали скрининг медиков и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полиции и пациентов неинфекционных стационаров.

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в России выявили еще 10 102 человек с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 155 370 пациентов, 19 865 из них выздоровели, 1451 человек скончался.