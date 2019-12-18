Худшая официантка в мире попала на видео

В интернете появилось видео женщины, которую интернет-пользователи сочли «худшей официанткой в мире». На ролик обратил внимание британский таблоид Mirror

Кэти Куинн из города Ньюкасл-апон-Тайн работает в местном китайском ресторане уже два года. Она опубликовала в своем твиттере видео, на котором запечатлены все ее промахи за это время.

«1:43 минуты неуклюжести, доказывающей, что им не стоило нанимать меня два года назад», — так девушка подписала ролик.

На видео она поскальзывается, спотыкается о стул, роняет еду с подносов и снова поскальзывается на ней, падает на кухне и в зале во время уборки, а также запутывается в собственных ногах.

Некоторые пользователи предположили, что проблема заключается не в девушке, а в ее обуви.

«Твои туфли сделаны из банановой кожуры», — написал один из комментаторов.

Как сообщал «Рамблер», ранее в штате Нью-Мексико (США) девушка напала на магазин сэндвичей, в котором работала, чтобы «преподать урок» коллегам. 22-летняя Лорена Ариана Марин устно и физически угрожала своим коллегам, прыгнув за прилавок. Затем она отвела сотрудников в подсобку, но одна из жертв смогла сбежать и вызвать полицейских.

По словам Марин, она совершила это, чтобы показать коллегам, «что может случиться поздно вечером в этой части города».