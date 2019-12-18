Детские салфетки оставили на годовалых девочках кровавые ожоги

Три британские мамы заявили, что их дети получили ожоги и кровоточащие раны после использования влажных салфеток из сети магазинов Aldi. Об этом сообщает Daily Star

Эбби Блэкберн, Хлоя Бейкер и Джессика Маклир, все из Уиррала (графство Мерсисайд), заявили, что их маленькие дочери плакали от боли из-за детских салфеток Mamia Sensitive.

24-летняя Блэкберн поделилась фотографиями покрасневших ног ее дочери и ягодиц, покрытых волдырями.

21-летняя Бейкер заявила, что у ее дочери появились кровоточащие раны и началась истерика. 24-летняя Маклир рассказала, что у ребенка появилась сыпь, после которой остались шрамы. Всем пострадавшим девочкам около года.

Женщины отметили, что ранее уже использовали те же самые салфетки и никаких проблем не возникало.

В Aldi заявили, что все их салфетки прошли дерматологические испытания и получили аккредитацию Skin Health Alliance (SHA), международной организации по контролю здоровья кожи.

В компании подчеркнули, что, как и в случае со всеми косметическими продуктами, существует вероятность индивидуальной непереносимости салфеток.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Британии конфисковали более 54 тысяч плюшевых медведей, которые представляли потенциальную опасность для детей, электрические скутеры без документации по безопасности и аудиопродукцию, которая превышает допустимые для игрушек пределы децибел.