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Политика

Детские салфетки оставили на годовалых девочках кровавые ожоги 

Мария Иванова
2 часа назад
Детские салфетки оставили на годовалых девочках кровавые ожоги
Фото: РИА Новости
Три британские мамы заявили, что их дети получили ожоги и кровоточащие раны после использования влажных салфеток из сети магазинов Aldi. Об этом сообщает Daily Star.
Эбби Блэкберн, Хлоя Бейкер и Джессика Маклир, все из Уиррала (графство Мерсисайд), заявили, что их маленькие дочери плакали от боли из-за детских салфеток Mamia Sensitive.
24-летняя Блэкберн поделилась фотографиями покрасневших ног ее дочери и ягодиц, покрытых волдырями.
21-летняя Бейкер заявила, что у ее дочери появились кровоточащие раны и началась истерика. 24-летняя Маклир рассказала, что у ребенка появилась сыпь, после которой остались шрамы. Всем пострадавшим девочкам около года.
Женщины отметили, что ранее уже использовали те же самые салфетки и никаких проблем не возникало.
В Aldi заявили, что все их салфетки прошли дерматологические испытания и получили аккредитацию Skin Health Alliance (SHA), международной организации по контролю здоровья кожи.
В компании подчеркнули, что, как и в случае со всеми косметическими продуктами, существует вероятность индивидуальной непереносимости салфеток.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Британии конфисковали более 54 тысяч плюшевых медведей, которые представляли потенциальную опасность для детей, электрические скутеры без документации по безопасности и аудиопродукцию, которая превышает допустимые для игрушек пределы децибел.
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