Российские компании начали внедрять «похмельные отгулы»

Они позволяют сотрудникам быстро прийти в себя, если они перебрали с алкоголем накануне. Такой метод восстановления широко практикуется в европейских странах. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Конец декабря — это традиционное время корпоративов, однако уже на следующий день после празднования сотрудники могут выйти на работу.

"Вечером ты думаешь, что вот еще одну, еще одну и ничего не будет, а на утро понимаешь, что переборщил, и хочется никуда не идти, хочется полежать, отдохнуть, но приходится идти работать", — рассказала фрилансер Полина Софронова.

Оформление "похмельного выходного" распространено в Великобритании, однако некоторые фирмы в России стали перенимать европейский опыт.

"В нашем агентстве тоже есть такие выходные. Причем они не обязательно из-за похмелья. Просто человек может не хотеть ехать на работу, а хотеть поработать из дома. Или не хотеть ехать по пробкам. Раз в неделю или сколько захочет он может работать удаленно", — отметила бизнесмен Галина Харнахоева.

Тем россиянам, работодатели которых не считают похмелье уважительной причиной для отгула, врачи советуют выпить таблетку активированного угля, которая заберет в себя все токсины. С утра специалисты рекомендуют принять горячий душ и сделать английский завтрак.