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Политика

Российские компании начали внедрять «похмельные отгулы» 

Москва24
3 часа назад
Они позволяют сотрудникам быстро прийти в себя, если они перебрали с алкоголем накануне. Такой метод восстановления широко практикуется в европейских странах. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Конец декабря — это традиционное время корпоративов, однако уже на следующий день после празднования сотрудники могут выйти на работу.
"Вечером ты думаешь, что вот еще одну, еще одну и ничего не будет, а на утро понимаешь, что переборщил, и хочется никуда не идти, хочется полежать, отдохнуть, но приходится идти работать", — рассказала фрилансер Полина Софронова.
Оформление "похмельного выходного" распространено в Великобритании, однако некоторые фирмы в России стали перенимать европейский опыт.
"В нашем агентстве тоже есть такие выходные. Причем они не обязательно из-за похмелья. Просто человек может не хотеть ехать на работу, а хотеть поработать из дома. Или не хотеть ехать по пробкам. Раз в неделю или сколько захочет он может работать удаленно", — отметила бизнесмен Галина Харнахоева.
Тем россиянам, работодатели которых не считают похмелье уважительной причиной для отгула, врачи советуют выпить таблетку активированного угля, которая заберет в себя все токсины. С утра специалисты рекомендуют принять горячий душ и сделать английский завтрак.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян не злоупотреблять алкоголем на новогодних корпоративах, поскольку это "дурной тон". По мнению депутата, людям важно помнить, что корпоратив — это не дружеская "тусовка" и автоматически не приравнивается к алкогольной вечеринке.
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Комментарии
Общество , Видео , Виталий Милонов , Госдума
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