Судья выгнал адвоката из профессии из-за матерных сообщений

В Калифорнии ( США ) окружной судья приказал адвокату подать в отставку после того, как юристы страховой компании показали более сотни его электронных писем с угрозами и нецензурной бранью. Об этом сообщает Daily Mail

Судья Отис Райт, рассматривавший дело о страховом возмещении, во время заседания заявил, что адвокат Кристофер Хук должен уйти из профессии.

«Скажу тебе, умник, что эта профессия тебе не нужна. Я сделаю все возможное, чтобы ты из нее ушел», — заявил Райт.

Хук возразил, что уходить не собирается.

«Заткнись! Я хочу, чтобы ты ушел из этой профессии», — ответил судья.

Дело, которым занимались судья и адвокат, было возбуждено в Лос-Анджелесе по заявлению семейной пары. Они потребовали 350 тысяч долларов (почти 22 миллиона рублей) компенсации ущерба, нанесенного водой их дому стоимостью 3,6 миллиона долларов (225 миллионов рублей).

Страховая компания оспорила сумму компенсации и получила множество оскорбительных писем от адвоката пары. Хук называл юристов компании «мальчиками-геями», «ублюдками-импотентами» и советовал им «съесть миску дерьма».

Когда все эти сообщения увидел судья, Хук попытался защититься с помощью первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова. После этого Райт выгнал адвоката из зала.

Как сообщал «Рамблер», ранее британский адвокат Мэтью Фиргрив избил модельера Ульриха Энглера в Королевском оперном театре в Лондоне. Фиргрива разозлило, что сначала Энглер сидел на одном месте, потом пересел ближе к адвокату и его подруге Кэтрин Чендлер. Модельер убрал со свободного места пальто Чендлер и положил его ей на колени, после чего Фиргрив набросился на него.