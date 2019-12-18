«Страх насилия»: россияне высказались о бойне в Забайкалье

56% россиян, принявших участие в социологическом опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, скорее всего, боялся быть изнасилованным. Такой вывод сделали участники исследования.

«Все сходится. К тому же, жестокость в армии — распространенное дело», прокомментировали они.

27% опрошенных предполагают, что страх быть изнасилованным мог натолкнуть Шамсутдинова на убийство, однако не исключают того, что могли быть иные мотивы.

17% респондентов не нашли оправдания солдату-срочнику.

«Какая разница. Он убил людей», — ответили россияне.

Всего в опросе приняли участие 6697 человек.

Рамиля Шамсутдинова, солдата-срочника, устроившего стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье, в результате которой погибли 8 человек, признали потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Об этом на своей странице в Facebook рассказал его адвокат Руслан Нагиев

Юрист подчеркнул, что версия о «дедовщине» в части, где служил Шамсутдинов нашла своё подтверждение. В результате было заведено уголовное дело по статье за «нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».