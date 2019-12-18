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Отец месяц прожил в палатке рядом с больницей сына 

Мария Иванова
1 час назад
Отец месяц прожил в палатке рядом с больницей сына
Фото: Triangle News
Отец установил палатку рядом с лондонской больницей, где лечили его новорожденного сына, и прожил в ней 25 дней. Об этом сообщает Metro.
Сын 35-летнего Майкла Уолша Лиам при рождении весил всего 700 граммов, а размер его сердца составлял всего 20 процентов от нормального размера. Первые семь месяцев своей жизни он провел в больнице и перенес семь операций на сердце.
Представители клиники предложили Уолшу пожить в расположенном неподалеку доме с другими родителями больных детей.
«Но в том состоянии души я не мог там находиться. Я хотел быть как можно ближе к сыну, поэтому я решил жить в палатке, пока не смогу отвезти его домой», — объяснил он.
Каждое утро Уолш просыпался, покупал еду для бездомных, которые за это время стали его приятелями, а потом отправлялся проведать сына.
«Однажды я увидел Лиама с дырой в груди, я увидел, как бьется его сердце и работают легкие», — рассказал отец мальчика.
Сейчас Лиам идет на поправку, недавно ему исполнилось 18 месяцев.
Уолш, чьи младшие братья являются профессиональными боксерами, недавно сам вышел на ринг, чтобы собрать деньги для больницы, где лечили мальчика, и отблагодарить врачей.
Уолш надеется собрать пять тысяч фунтов стерлингов (более 400 тысяч рублей), пока он стоит у отметки в 3260 фунтов.
Как сообщал «Рамблер», ранее британцы Том и Кайли Хорн рассказали о своем отказе от традиционного лечения онкобольного сына в пользу масла каннабиса. У годовалого ребенка пары обнаружили опухоль размером больше теннисного мяча на стволе головного мозга. Хирурги смогли удалить 85 процентов опухоли и рекомендовали дальнейшее лечение — химиотерапию и лучевую терапию. Однако Хорны отказались от терапий.
Врачей решение Хорнов шокировало. Профессор Майкл Барнс, невролог и исследователь свойств конопли, подчеркнул, что, хотя использование конопляного масла имеет медицинские преимущества, оно не лечит болезни.
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Комментарии
Общество , Майкл Уолш
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