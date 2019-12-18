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Влюбленные воссоединились через 40 лет благодаря соцсетям 

Рамблер 1 час назад
Влюбленные воссоединились через 40 лет благодаря соцсетям
Фото: Hull Live/WS
Англичане Джон Берн и Лиза Ривли впервые встретились в школе города Халл, влюбились в друг друга и расстались на 40 лет, чтобы в итоге воссоединиться благодаря Facebook. Об этом сообщает Mirror.
Берн и Ривли (сейчас им 50 и 51 год) познакомились в начальной школе, быстро подружились и влюбились друг в друга, но в 1979 году начали ходить в разные средние школы, встретили других партнеров, женились и завели детей. Однако оба брака распались.
Однажды после развода Берн просматривал страницы своих друзей в соцсети, наткнулся на бывшего одноклассника, нашел у него в друзьях Ривли и решил поболтать с ней.
«Я точно помню, какое первое сообщение я написал. Я сказал: «Привет, Лиза, как дела? Это Джон Берн, я не видел тебя 40 лет. Как ты?» — рассказал мужчина.
Они договорились посидеть в кафе и Берн принес на встречу их общую детскую фотографию.
«Мы провели вместе семь часов на первом свидании. Нам нужно было наверстать все, что было упущено за 39 лет», — отметила Ривли.
Влюбленные намерены встретить Рождество вместе и уже планируют совместное будущее.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Британии с хозяйкой воссоединился кот, который сбежал два года назад и все это время прожил на свалке в мусорном баке. С котом подружились работники свалки, затем они увидели на Facebook объявление о пропаже питомца, опознали его по фото и вернули хозяйке.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Берн
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