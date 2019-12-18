Влюбленные воссоединились через 40 лет благодаря соцсетям

Англичане Джон Берн и Лиза Ривли впервые встретились в школе города Халл, влюбились в друг друга и расстались на 40 лет, чтобы в итоге воссоединиться благодаря Facebook. Об этом сообщает Mirror

Берн и Ривли (сейчас им 50 и 51 год) познакомились в начальной школе, быстро подружились и влюбились друг в друга, но в 1979 году начали ходить в разные средние школы, встретили других партнеров, женились и завели детей. Однако оба брака распались.

Однажды после развода Берн просматривал страницы своих друзей в соцсети, наткнулся на бывшего одноклассника, нашел у него в друзьях Ривли и решил поболтать с ней.

«Я точно помню, какое первое сообщение я написал. Я сказал: «Привет, Лиза, как дела? Это Джон Берн, я не видел тебя 40 лет. Как ты?» — рассказал мужчина.

Они договорились посидеть в кафе и Берн принес на встречу их общую детскую фотографию.

«Мы провели вместе семь часов на первом свидании. Нам нужно было наверстать все, что было упущено за 39 лет», — отметила Ривли.

Влюбленные намерены встретить Рождество вместе и уже планируют совместное будущее.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Британии с хозяйкой воссоединился кот, который сбежал два года назад и все это время прожил на свалке в мусорном баке. С котом подружились работники свалки, затем они увидели на Facebook объявление о пропаже питомца, опознали его по фото и вернули хозяйке.