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«Да, ***!»: Российская журналистка выругалась в прямом эфире 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Корреспондентка телекомпании «Сахалин» выругалась матом в прямом эфире. Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал «Планерка».
«Сахалин» — филиал ВГТРК в Сахалинской области. Не так давно в эфире канала был показан сюжет корреспондентки Марии Кондиус о кончине некой пожилой женщины. Той была вызвана скорая помощь, однако прибывшие на место медики констатировали, что пенсионерка была мертва на протяжении уже нескольких часов.
«Да *** (черт возьми. — Прим. ред.)!» —произнесла журналистка после паузы и глубокого вдоха, после чего продолжила рассказывать о произошедшем.
Судя по расшифровке сюжета на сайте ГТРК «Сахалин», тот был посвящен нападению на фельдшеров в городе Долинск. Оно, как сообщал «Рамблер», имело место на днях — компания молодых людей вызвала скорую для мертвой женщины и стала избивать медиков, когда те сообщили, что не могут помочь пенсионерке.
Молодые люди удерживали фельдшеров в квартире в течение часа. Медики обратились в правоохранительные органы, когда им удалось освободиться. Полиция инициировала в данной связи процессуальную проверку.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Видео , МВД , ВГТРК , Сахалинская Область
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