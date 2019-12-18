«Да, ***!»: Российская журналистка выругалась в прямом эфире

Корреспондентка телекомпании «Сахалин» выругалась матом в прямом эфире. Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал «Планерка».

«Сахалин» — филиал ВГТРК в Сахалинской области . Не так давно в эфире канала был показан сюжет корреспондентки Марии Кондиус о кончине некой пожилой женщины. Той была вызвана скорая помощь, однако прибывшие на место медики констатировали, что пенсионерка была мертва на протяжении уже нескольких часов.

«Да *** (черт возьми. — Прим. ред.)!» —произнесла журналистка после паузы и глубокого вдоха, после чего продолжила рассказывать о произошедшем.

Судя по расшифровке сюжета на сайте ГТРК «Сахалин», тот был посвящен нападению на фельдшеров в городе Долинск. Оно, как сообщал «Рамблер», имело место на днях — компания молодых людей вызвала скорую для мертвой женщины и стала избивать медиков, когда те сообщили, что не могут помочь пенсионерке.