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Выставка-инсталляция «Я, Майя Плисецкая» открылась в Москве 

РИА Новости и ещё 2
1 час назад
Выставка-инсталляция «Я, Майя Плисецкая» открылась в Москве
Фото: РИА Новости
"Русские сезоны ХХI века" и галерея-мастерская "Граунд Солянка" в Москве открывают 18 декабря проект-инсталляцию "Я, Майя Плисецкая" к 95-летию со дня рождения выдающейся балерины, сообщили в пресс-службе галереи.
В основу проекта легла впервые опубликованная в 1994 году автобиографическая книга балерины "Я, Майя Плисецкая", которая стала бестселлером и переиздавалась 15 раз.
Художественный руководитель проекта — народный артист России Андрис Лиепа, автор — известный театральный художник Мария Трегубова, чьи спектакли идут в ведущих театрах России и за рубежом. Музыкально-драматический проект "Я, Майя Плисецкая" — первая большая сольная работа Трегубовой в области современного искусства.
Каждая из шести разделов-комнат инсталляции связана с одним из периодов жизни балерины. Выставка открывается видеоархивом, где на телеэкранах демонстрируются записи интервью и выступлений разных лет, отрывки из биографических фильмов и фрагменты новостей хроники.
Еще одна комната представляет собой балетный зал, за ней — кухня в коммунальной квартире Большого театра, где Майе Плисецкой довелось жить в послевоенные годы.
Белая комната с роялем, в которой звучит посвященная балерине музыка Родиона Щедрина — воплощение величайшей любви в искусстве и в жизни.
Черная комната, заполненная замерзшими фигурами в черных костюмах, глазками для подсматривания и отверстиями для подслушивания — отражает тему взаимоотношений балерины с советскими правящими структурами. И, наконец, комната с бесконечно ведущей вверх лестницей, олицетворяющая путь балерины.
Очередность посещения комнат — свободная, так что каждый зритель сможет сам составить свой маршрут. Выставка-инсталляция будет работать с 18 декабря по 19 января.
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Общество , Другое , Новости Москвы , Мария Трегубова , Майя Плисецкая , Родион Щедрин , Андрис Лиепа
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