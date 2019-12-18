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Прогноз погоды на январь: Россиян ждут сюрпризы 

Рамблер 27 минут назад
Прогноз погоды на январь: Россиян ждут сюрпризы
Фото: РИА Новости
В январе 2020 года погода в России преподнесет ряд сюрпризов — где-то будет нестабильной, где-то будет холоднее обычного, где-то теплее. Об этом сообщает «Эксперт».
Согласно прогнозам синоптиков, в первой половине января на юге Крыма температура воздуха будет достигать +8…+10 градусов, а на севере +2…+4 градусов, возможны заморозки -1…-3 градуса. Выпадение осадков (дождя и мокрого снега) ожидается на всей территории полуострова.
В Краснодарском крае в первой декаде января будет не холоднее, чем в Крыму: в Сочи, Адлере, Дагомысе и Лазаревском будет до +5…+8 градусов, солнечно, местами с осадками, в Геленджике будет +2…+4 градуса и осадки почти каждый день, в Анапе, Джемете и Витязево будет +4…+5 градусов, местами кратковременные осадки, в Абрау-Дюрсо и Новороссийске будет +4…+6 градусов, дожди, местами сильные.
В Мурманской области в первой половине января прогнозируются температура -10…-15 градусов днем, до -20 градусов ночью, снегопады и шквалистый ветер. Во второй половине месяца на севере и юго-западе Карелии похолодает до -15…-30 градусов при почти полном отсутствии осадков.
30-градусные морозы и отсутствие осадков ожидаются в январе на Алтае, Чукотке и Камчатке, в Тыве, Якутии, Кузбассе, Омской, Томской, Новосибирской областях и континентальных районах Магаданской области. В Москве в первой половине января будет -5…-6 градусов днем, -9…-12 градусов ночью, а во второй — несколько теплее.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Погода
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