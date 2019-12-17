«Есть и спать стоя»: как издеваются над башкирскими медиками

Врачи республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Башкирии рассказали о катастрофической нехватке лекарств и расходников, которые им приходится закупать для больных за свой счет. Медики отмечают, что главврач медучреждения вынуждает подчиненных работать без отдыха, оперировать в условиях ремонта, а общается с ними, как «барин с крестьянами».

Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину . В нем сотрудники учреждения пожаловались на непригодные условия труда, низкий уровень оказываемой помощи и другие проблемы — плачевную ситуацию, считают врачи, допустил главврач больницы Рустэм Ахметшин.

«Будут проверены все факты, которые указаны в письме. Однако проверка только планируется в самое ближайшее время — пока никакие мероприятия проведены не были», — сообщили «Газете.Ru» в региональном минздраве.

Письмо оказалось в распоряжении местного издания Ufa Time — его текст занимает 12 страниц. В нем врачи обратили внимание на непрекращающийся ремонт, который идет в РДКБ уже два года. Из-за него детей приходится возить до операционной через второй этаж ремонтируемого здания, а, если проход заблокирован, то единственный путь к операционной — через улицу.

Среди проблем РДКБ медики также называют нехватку препаратов и расходников — у медсестр часто нет перчаток и перевязочных материалов, а врачам и вовсе иногда приходится покупать лекарства для пациентов за свой счет.

В последний раз массовая закупка расходников и препаратов произошла в июле 2019 года — перед проверкой со стороны Национального медицинского иссле­довательского Центра здоровья детей (НЦЗД) Москвы

Однако после проверки все мединструменты и лекарства закончились за два дня. Дефицит привел к трудностям в проведении наркоза, а также оперативных вмешательств у детей, отметили врачи.

По их словам, миорелаксанты (препараты, применяемые в анестезиологии и реаниматологии для снижения тонуса скелетной мускулатуры — «Газета.Ru») и наркотические анальгетики закончились уже в сентябре 2019 года, а «антибиотики даже не начинались».

Из-за всех этих проблем операции переносятся на неопределенный срок — дети, которые приехали из далеких районов, вынуждены долгое время лежать в больнице в ожидании хирургического вмешательства. Пациенты даже не получают обезболивания, из-за чего сильно страдают, отметили медики.

Кроме того, их беспокоит отсутствие стимулирующих выплат. По словам сотрудников РДКБ, удаленные консультации, дообследования и коррекция лечения должны оплачиваться бюджетными средствами сверх зарплаты — однако передача этих денег работникам «зависит от личного отношения администрации и легко снижается или же вовсе не производится», заявили врачи.

Помимо того, что руководство не выдает сотрудникам положенные деньги, оно также подвергает их опасности, заявила врач РДКБ Лидия Калашникова (имя изменено по просьбе спикера — «Газета.Ru»).

«Нет правовой защиты от граждан, находящихся в неадекватном состоянии. А они себе позволяют выражаться нецензурно в сторону медработников, с силой удерживать на рабочем месте, вызвать полицию — и все это без состава преступления. Заработная плата совершенно не соответствует условиям труда. Также не обеспечивают канцтоварами, приходится покупать их самой. Да и из-за ремонта работаем в тесноте», — пояснила специалист «Газете.Ru».

Жалуются врачи и на нехватку медсестер и санитаров — так, в дневное время в отделении работают только две постовые медсестры. В то же время отвозить детей в операционные должны тоже два сотрудника, но в таком случае в отделении не будет ни одного специалиста.

«Администрацией подобная кадровая политика объясняется оптимизацией расходов фонда заработной платы. И в то же время у главного врача официально имеется 12 заместителей по различным вопросам», — заявили врачи РДКБ.

Также они возмущены закрытием кафедр Башкирского медуниверситета (БГМУ) на базе больницы. По этой причине в хирургическом корпусе нет представителей кафедр и студентов, что, по мнению авторов статьи, и приводит к некомпетентности местных медиков, не имеющих доступ к практике.

Как признаются сотрудники РДКБ, последней каплей стало для них устное распоряжение начальства убрать диваны и кресла из ординаторских и сестринских.

«То есть работники должны постоянно стоять или же быть за рабочим столом. И это при том, что в медицине имеется понятие дежурств от 16 до 24 часов, а за врачами прямо закреплено право на сон в ночное время при отсутствии необходимости в проведении лечебных действий. В настоящее время в условиях ремонта в отделениях отсутствуют помещения для приема пищи, и сотрудники вынуждены принимать пищу в сестринских и ординаторских. <…> Есть и спать стоя?!» — возмутились врачи в письме.

Бывший практикант РДКБ Мария Апарина подтвердила в разговоре с «Газетой.Ru», что медики страдают от сверхурочной нагрузки и редко ходят на перерывы.

«Они там живут практически. Ставка в среднем 12 тыс. рублей. Остальное — это надбавки за стаж, дежурства сверхурочные и категории.

В хирургическом отделении я не выдерживала стоять на операциях — они идут подряд несколько часов. И это только плановые!», — пояснила жительница Уфы.

Она добавила, что отсутствие отдыха касается даже хирургов РДКБ.

«Знаю, что сейчас у них многие зарплаты повысили, зато проценты убрали или срезали, так что фактического увеличения зарплаты нет. Да, можно нормально зарабатывать, но для этого там надо жить», — заключила девушка.

При этом всем главврач использует в общении с подчиненными авторитарный стиль общения, отметили сотрудники.

«Создается впечатление, что это не руководитель и подчиненные, а крепостные крестьяне на поле барина», — подчеркнули специалисты.

По их словам, из-за этих проблем в последний год из РДКБ уволились около 76 человек. В связи с этим врачи попросили президента РФ провести финансовое расследование затрат больницы, а также назначить нового руководителя.