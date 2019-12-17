Телеканалы выдвинули операторам IPTV ультиматум

Операторы интернет-телевидения получили ультиматум от телеканалов. В уведомлении Национальной медиа группы и «Газпром-Медиа» говорится о необходимости с февраля 2020 года распространять их контент только через плеер «Витрина ТВ». В противном случае операторы IPTV должны прекратить трансляции.

По данным РБК, подобные письма собирается разослать и ВГТРК. Как пишет издание, требования касаются телеканалов, входящих в два цифровых мультиплекса и являются обязательными и общедоступными. У Национальной медиа группы это «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС и «Домашний», у «Газпром-Медиа» — НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ3 и «Пятница». У ВГТРК — «Россия 1», «Россия 24», «Россия К».

По данным РБК, в новых правилах распространения телеканалов в интернете содержится запрет на размещение любой рекламы, в окне трансляции не должно быть никаких функций управления просмотром: «пауза», «перемотка», «отложенный просмотр».

Кроме того, операторы должны будут применять системы, которые отслеживают геолокацию устройства, с которого пользователь смотрит в интернете телеканал. Для абонентов, находящихся за пределами России, трансляция должна быть недоступна.