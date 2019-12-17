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Телеканалы выдвинули операторам IPTV ультиматум 

BFM.RU 32 минуты назад
Телеканалы выдвинули операторам IPTV ультиматум
Фото: depositphotos.com
Операторы интернет-телевидения получили ультиматум от телеканалов. В уведомлении Национальной медиа группы и «Газпром-Медиа» говорится о необходимости с февраля 2020 года распространять их контент только через плеер «Витрина ТВ». В противном случае операторы IPTV должны прекратить трансляции.
По данным РБК, подобные письма собирается разослать и ВГТРК. Как пишет издание, требования касаются телеканалов, входящих в два цифровых мультиплекса и являются обязательными и общедоступными. У Национальной медиа группы это «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС и «Домашний», у «Газпром-Медиа» — НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ3 и «Пятница». У ВГТРК — «Россия 1», «Россия 24», «Россия К».
По данным РБК, в новых правилах распространения телеканалов в интернете содержится запрет на размещение любой рекламы, в окне трансляции не должно быть никаких функций управления просмотром: «пауза», «перемотка», «отложенный просмотр».
Кроме того, операторы должны будут применять системы, которые отслеживают геолокацию устройства, с которого пользователь смотрит в интернете телеканал. Для абонентов, находящихся за пределами России, трансляция должна быть недоступна.
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Комментарии 6 
Теги:
Общество , Газпром-медиа , РЕН ТВ , ВГТРК , НТВ
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