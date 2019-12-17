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Телеканалы предъявили ультиматум операторам IPTV 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Телеканалы выдвинули операторам IPTV ультиматум
Фото: depositphotos.com
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV, письма с новыми условиями распространения контента, сообщает РБК.
Требования касаются продукции телеканалов, входящих в два цифровых мультиплекса: У Национальной медиа группы это «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС и «Домашний», у «Газпром-Медиа» — НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ3 и «Пятница».
Согласно требованиям, с 1 февраля 2020 года операторы должны распространять контент телеканалов только через платформу «Витрина ТВ». В случае, если оператор интернет-телевидения не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть остановлено.
Предположительно, те же требования собирается предъявить ВГТРК относительно своих телеканалов «Россия-1», «Россия-24» и «Россия Культура».
В новых правилах содержится запрет на размещение любой рекламы, в окне трансляции не должно быть никаких функций управления просмотром: «пауза», «перемотка», «отложенный просмотр».
Кроме того, операторы должны будут применять системы, которые отслеживают геолокацию устройства, и блокировать просмотр для абонентов, находящихся за пределами РФ.
В МТС заявили, что письмо от имени телеканалов требует «детального изучения с точки зрения законности выдвинутых требований».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Газпром-медиа , МТС , РЕН ТВ , ВГТРК , НТВ
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