Телеканалы выдвинули операторам IPTV ультиматум

Телеканалы предъявили ультиматум операторам IPTV

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV, письма с новыми условиями распространения контента, сообщает РБК.

Требования касаются продукции телеканалов, входящих в два цифровых мультиплекса: У Национальной медиа группы это «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС и «Домашний», у «Газпром-Медиа» — НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ3 и «Пятница».

Согласно требованиям, с 1 февраля 2020 года операторы должны распространять контент телеканалов только через платформу «Витрина ТВ». В случае, если оператор интернет-телевидения не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть остановлено.

Предположительно, те же требования собирается предъявить ВГТРК относительно своих телеканалов «Россия-1», «Россия-24» и «Россия Культура».

В новых правилах содержится запрет на размещение любой рекламы, в окне трансляции не должно быть никаких функций управления просмотром: «пауза», «перемотка», «отложенный просмотр».

Кроме того, операторы должны будут применять системы, которые отслеживают геолокацию устройства, и блокировать просмотр для абонентов, находящихся за пределами РФ.