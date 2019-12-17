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Эксперт назвал день, на который в России приходится больше всего убийств 

Вести.Ru + ещё 2 58 минут назад
Назван самый опасный день в России
Фото: globallookpress.com
Эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела Московского НИИ психиатрии им. В. П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов рассказал, на какой день в России приходится больше всего убийств.
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По его словам, самая криминальная дата — это первый день сразу после наступления Нового года, 1 января. Немцов рассказал "Известиям", что много лет занимается подобными исследованиями, потому не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности россиян в определенное время года.
В 1 января число убийств по сравнению с буднями увеличивается втрое. Кроме того, максимальное число алкогольных психозов в Москве и других городах России приходится именно на первые две недели января. В эти дни также увеличивается общее количество смертей по всей стране.
Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что в стране в 2003-2017 годах более чем на 70 процентов снизилась смертность от алкогольных отравлений. Кроме того, на 80 процентов уменьшился показатель алкогольных психозов.
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Теги:
Общество , Социология , Олег Салагай , Александр Немцов , Генпрокуратура РФ , газета "Известия"
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