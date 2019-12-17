Москвичей завалили объявлениями о продаже снега

В регионах России начали размещать объявления о продаже снега для москвичей, пишет «Москва 24».

Так житель Омской области разместил на сайте «Авито» объявление о продаже свежего «снега естественного происхождения» по цене 1 тысяча рублей за кубометр.

Другой житель Омска продает «рассыпчатый и холодный» снег по цене 500 рублей за ведро. При покупке пяти ведер продавец обещает оформить доставку.

Житель Челябинской области предложил доставлять снег самосвалами. По его словам, товар подойдет для строительства снежных горок и городков.

В Оренбурге обещают, что снег стоимостью 7 тысяч рублей за неназванный объем не содержит реагентов.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключил, что ночь на 1 января 2020 года будет бесснежной. Он также отметил, что праздничные ночи без снега в Москве стали более частыми. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.