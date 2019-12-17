Девочку с огромной родинкой затравили

Родители девочки с огромной родинкой пожаловались на травлю

Родители девочки с огромным родимым пятном подверглись травле в интернете. Об этом они рассказали в программе «Мужское и женское» на Первом канале, пишет «Ура.ру».

По словам родителей девочки, после размещения в интернете публикации о сборе средств на удаление родимого пятна им стали писать и звонить незнакомые люди с оскорблениями и призывами убить 6-месячного ребенка.

«У вас ребенок — ужас!», — процитировала женщина одно из сообщений.

Также она рассказала, что в роддоме ей предлагали отказаться от ребенка.

Ранее сообщалось, что полугодовалую девочку из Кургана отказались крестить в церкви. Сейчас ребенок находится в одной из клиник Санкт-Петербурга, где ей предстоит операция по удалению гигантского невуса.