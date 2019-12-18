Россияне разочаровались в отношениях с Украиной

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины

По данным исследования, 53% россиян назвали нынешние отношения между Россией и Украиной скорее плохими, 30% видят их в чем-то хорошими, а в чем-то плохими, 12% затруднились ответить, лишь 5% оценили их как хорошие. Отмечается, что 43% ответили, что в целом отношения двух стран в будущем нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут. При этом 19% верят, что восстановятся дружеские, добрососедские отношения, 14% — что они станут братскими и союзническими, а 11% полагают, что будут дальше ухудшаться, 10% затруднились дать ответ, а 3% указали другое.

Как указано в опросе, к президенту Украины Владимиру Зеленскому 29% респондентов относятся безразлично, 21% — отрицательно, 9% — положительно, а 35% ничего не знают о деятельности. За время его работы в данной должности отношение к Украине у большинства россиян (74%), которые знают о его деятельности, осталось неизменным, у 11% оно скорее улучшилось, еще у 11% — ухудшилось, 4% затруднились ответить.

По результатам исследования, 67% граждан, осведомленных о деятельности украинского лидера, считают, что после прихода Зеленского отношения России и Украины не изменились, 16% полагают, что они скорее улучшились, 9% — что скорее ухудшились, 8% затруднились дать ответ. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.