В России запретят курить в коммуналках

В России предложили запретить курить в кухнях и коридорах коммуналок

Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на курение в общих помещениях коммунальных квартир — кухнях, коридорах и туалетах. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

«Внести в пункт 10 части 1 статьи 12 Федерального закона … «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» … изменение, изложив его в следующей редакции: «10) в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах»», — говорится в документе.

В настоящий момент для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

«В то же время ввиду специфики коммунальных квартир, они в своем составе также имеют помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры — кухня, коридор, санитарные помещения и т.д.», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов, отсутствие в действующей редакции закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является «нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма».