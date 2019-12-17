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В России предложили запретить курить в кухнях и коридорах коммуналок 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
В России запретят курить в коммуналках
Фото: Reuters
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на курение в общих помещениях коммунальных квартир — кухнях, коридорах и туалетах. Документ размещен в электронной базе Госдумы.
«Внести в пункт 10 части 1 статьи 12 Федерального закона … «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» … изменение, изложив его в следующей редакции: «10) в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах»», — говорится в документе.
В настоящий момент для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
«В то же время ввиду специфики коммунальных квартир, они в своем составе также имеют помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры — кухня, коридор, санитарные помещения и т.д.», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов, отсутствие в действующей редакции закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является «нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма».
«Законопроектом предлагается устранение законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков, проживающих в коммунальных квартирах и вынужденных благодаря курящим соседям фактически круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью», — говорится в пояснительной записке к документу.
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Теги:
Общество , Госдума
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