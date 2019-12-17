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Названа любимая еда россиян на корпоративах 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Названа любимая еда россиян на корпоративах
Фото: РИА Новости
Любимой едой россиян на новогодних корпоративах оказались роллы. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса по поиску и заказу готовой еды Delivery Club, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Вторым по популярности праздничным блюдом названы хинкали, третьим — шашлык или кебаб, а четвертым — пицца. Пятерку лидеров замкнула мясная, рыбная либо сырная нарезка.
Во время проведения исследования «Еда года» специалисты изучили крупные заказы — стоимостью от пяти тысяч рублей, — поступившие в будние дни двух последних недель декабря прошлого года из офисных центров. Кроме того, были проанализированы предзаказы, полученные на конец 2019 года.
По такому же принципу эксперты определи гастрономические предпочтения россиян на 23 февраля и 8 Марта. Так, самым востребованным блюдом перед Днем защитников отечества оказались бургеры, а на корпоративы, посвященные Международному женскому дню, чаще всего заказывали роллы.
Ранее в декабре Delivery Club совместно с компанией Aventic рассказали о любимой еде российских подростков, проживающих в городах-миллионниках. Таким блюдом 35 процентов респондентов в возрасте от десяти до 17 лет назвали пиццу. Популярными вдобавок оказались суши и роллы — их предпочитают 32 процента опрошенных, — а также бургеры (15 процентов).
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Теги:
Общество , Социология , Lenta.ru
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