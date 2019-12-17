Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия расширила санкции в отношении Украины
Политика
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
На нормандском саммите увидели "зеленых человечков"
На нормандском саммите увидели "зеленых человечков"
Украина

Онищенко назвал языческой застольную традицию россиян 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Онищенко назвал языческой застольную традицию россиян
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал застольную традицию россиян чокаться языческой. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде», комментируя данные ученых из Брайтонского университета в Великобритании о самых опасных спиртных напитках.
По словам Онищенко, любой алкоголь вреден. «Вообще не надо пить», — подчеркнул врач.
«Да просто морсу себе налейте и не чокайтесь. Это ритуалы вульгарных язычников, которые не принадлежат никакой ветви, ни древнегреческой, ни древнерусской, а просто так», — заявил врач.
В качестве альтернативы алкоголю за праздничным столом Онищенко порекомендовал выбрать любой морс: «начиная от томатного, заканчивая экзотическими ягодами».
«Не вздумайте встречать где-нибудь в каком-нибудь ресторане, где поют пошлые песни, напиваются, хватают друг друга за те части анатомии, до которых в обычной жизни не принято дотрагиваться», — заключил Онищенко, посоветовав встречать Новый год в кругу семьи на трезвую голову.
Ранее ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал херес и портвейн самыми опасными алкогольными напитками. Сосабовски пояснил, что эти два напитка отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола — около 20 процентов. По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Последние новости
В России ужесточат выдачу ипотеки В России ужесточат выдачу ипотеки Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 аварийно сел в поле Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 аварийно сел в поле Устроивший бойню солдат рассказал про полутюремные порядки в воинской части Устроивший бойню солдат рассказал про полутюремные порядки в воинской части
Комментарии 2 
Теги:
Общество , Другое , Геннадий Онищенко , Комсомольская правда , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия расширила санкции в отношении Украины 8
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 108
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией 108
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков»
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков» 122
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим 633
Видео
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Опубликовано видео аварии в Мордовии
00:12
Опубликовано видео аварии в Мордовии
Происшествия
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
00:35
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
Армия
Россия расширила санкции в отношении Украины
00:46
Россия расширила санкции в отношении Украины
Политика
Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском
00:47
Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском
Происшествия
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
01:03
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал Происшествия
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
00:37
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
06:41
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение