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Украина

Гости украли из отелей чучело кабана, сиденье для унитаза и рояль 

Рамблер 2 часа назад
Гости украли из отелей чучело кабана, сиденье для унитаза и рояль
Фото: Рамблер
Отельеры рассказали, что помимо стандартных полотенец и шампуней постояльцы воруют из гостиниц даже сиденья для унитаза и матрасы. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте компании Wellness Heaven.
Компания провела опрос среди 1157 отельеров и выяснила, что в топ-3 вещей, которые чаще всего воруют в отелях, входят полотенца, халаты и вешалки.
При этом 49 опрошенных сообщили о краже матрасов. По их словам, постояльцы воруют матрасы посреди ночи — с использованием лифтов, которые ведут прямо к подземной парковке.
Планшетные компьютеры и произведения искусства из отелей также крадут достаточно часто. Причем пятизвездочные отели лишаются их в 8,2 раза чаще, чем четырехзвездочные.
Список странных вещей, которые гостям удалось украсть в роскошных отелях, включает в себя сиденье для унитаза, насадку для тропического душа, чучело кабана и скамейку. В Италии постояльцам удалось украсть рояль из вестибюля гостиницы.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году сотрудники пятизвездочного отеля в Турции поймали российских туристов, которые набили чемоданы принадлежащей отелю туалетной бумагой, полотенцами, тапками и тарелками.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество
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