Гости украли из отелей чучело кабана, сиденье для унитаза и рояль

Отельеры рассказали, что помимо стандартных полотенец и шампуней постояльцы воруют из гостиниц даже сиденья для унитаза и матрасы. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте компании Wellness Heaven.

Компания провела опрос среди 1157 отельеров и выяснила, что в топ-3 вещей, которые чаще всего воруют в отелях, входят полотенца, халаты и вешалки.

При этом 49 опрошенных сообщили о краже матрасов. По их словам, постояльцы воруют матрасы посреди ночи — с использованием лифтов, которые ведут прямо к подземной парковке.

Планшетные компьютеры и произведения искусства из отелей также крадут достаточно часто. Причем пятизвездочные отели лишаются их в 8,2 раза чаще, чем четырехзвездочные.

Список странных вещей, которые гостям удалось украсть в роскошных отелях, включает в себя сиденье для унитаза, насадку для тропического душа, чучело кабана и скамейку. В Италии постояльцам удалось украсть рояль из вестибюля гостиницы.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году сотрудники пятизвездочного отеля в Турции поймали российских туристов, которые набили чемоданы принадлежащей отелю туалетной бумагой, полотенцами, тапками и тарелками.