Россияне ответили на предложенную альтернативу смертной казни

Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, поделились своим мнением относительно того, является ли одиночное пожизненное лишение свободы альтернативой смертной казни.

Как показали результаты данного исследования, мнение разделилось.

66% опрошенных не считают взаимозаменяемыми оба вида наказания.

«Нет ничего страшнее смертной казни. Как раз педофилы этого и заслуживают», — высказались они.

19% россиян считают иначе.

«Одиночное пожизненное лишение свободы на все 100% является альтернативой смертной казни», — прокомментировали участники.

15% респондентов затруднились ответить на заданный им вопрос.

"У меня двоякое мнение на этот счет", — ответили они.

Всего в опросе приняли участие 12642 человека.

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о введении в России пожизненного лишения свободы в одиночной камере в качестве замены смертной казни. Об этом сообщает ТАСС.

Автор законопроекта напомнил, что после введения моратория на смертную казнь в России высшей мерой фактически является пожизненное тюремное заключение.