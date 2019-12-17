Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
На нормандском саммите увидели "зеленых человечков"
На нормандском саммите увидели "зеленых человечков"
Украина
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал
Украина вводит новые санкции против России
Украина вводит новые санкции против России
Украина

Россияне ответили на предложенную альтернативу смертной казни 

Рамблер 47 минут назад
Россияне ответили на предложенную альтернативу смертной казни
Фото: ТАСС
Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, поделились своим мнением относительно того, является ли одиночное пожизненное лишение свободы альтернативой смертной казни.
Как показали результаты данного исследования, мнение разделилось.
66% опрошенных не считают взаимозаменяемыми оба вида наказания.
«Нет ничего страшнее смертной казни. Как раз педофилы этого и заслуживают», — высказались они.
19% россиян считают иначе.
«Одиночное пожизненное лишение свободы на все 100% является альтернативой смертной казни», — прокомментировали участники.
15% респондентов затруднились ответить на заданный им вопрос.
"У меня двоякое мнение на этот счет", — ответили они.
Всего в опросе приняли участие 12642 человека.
Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о введении в России пожизненного лишения свободы в одиночной камере в качестве замены смертной казни. Об этом сообщает ТАСС.
Автор законопроекта напомнил, что после введения моратория на смертную казнь в России высшей мерой фактически является пожизненное тюремное заключение.
«Данным законопроектом предлагается установить в качестве высшей меры уголовного наказания одиночное пожизненное лишение свободы», — говорится в пояснительной записке.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Комментарии 
Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , Сергей Иванов , Госдума , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 107
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков»
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков» 46
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим 351
Украина вводит новые санкции против России
Украина вводит новые санкции против России 268
Зарубила из ревности. Россиянка расправилась с дочерью
Зарубила из ревности. Россиянка расправилась с дочерью 15
Видео
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
01:03
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал Происшествия
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
00:37
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
06:41
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
В мире Статьи
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
01:17
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
Происшествия
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
01:17
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
Криминал Общество
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
02:15
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
В мире
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков»
01:40
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков»
Украина В мире
У Ту-22 в полете отказал двигатель
02:10
У Ту-22 в полете отказал двигатель
Происшествия Армия
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение