Названа главная угроза Земле

Российский космонавт Геннадий Падалка назвал конфликты между людьми и странами главной угрозой Земле, более опасной, чем техногенные катастрофы или климатические изменения.
«Мы, летая там в космосе, работая в таких экстремальных условиях, плечом к плечу строя космические города в замкнутом пространстве, часто думаем, почему мы не всегда используем те же самые подходы здесь, на Земле", — приводит его слова РИА Новости.
Ранее космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.