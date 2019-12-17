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Российский космонавт рассказал о главной угрозе Земле 

Свободная пресса + ещё 1 1 час назад
Названа главная угроза Земле
Фото: РИА Новости
Российский космонавт Геннадий Падалка назвал конфликты между людьми и странами главной угрозой Земле, более опасной, чем техногенные катастрофы или климатические изменения.
«Мы, летая там в космосе, работая в таких экстремальных условиях, плечом к плечу строя космические города в замкнутом пространстве, часто думаем, почему мы не всегда используем те же самые подходы здесь, на Земле", — приводит его слова РИА Новости.
Ранее космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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Теги:
Общество , Сергей Рязанский , Геннадий Падалка , РИА Новости
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