Женщина вызвала полицию из-за неправильного сэндвича

Американка заказала сэндвич с курицей, но получила другое блюдо. Сотрудники KFC переделали заказ, но это только усугубило ситуацию: женщина вызвала полицию. Она пожаловалась, что сотрудник, обслуживший ее в окошке для автомобилистов, «показал свой норов».

Когда полицейские прибыли, женщина сказала, что почувствовала себя некомфортно из-за путаницы с заказом, и теперь хотела бы вернуть свои деньги назад. Патрульные отказалась разбираться в этом деле и уехали.

Fox News отмечает, что полицейских уже вызывали в KFC в Висконсине в прошлом месяце. Тогда клиенты были недовольны, что им пришлось ждать заказа 40 минут из-за сломавшейся фритюрницы.