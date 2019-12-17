Женщина вызвала полицию из-за неправильного сэндвича 

Жительница штата Висконсин (США) вызвала полицию, получив неправильный заказ в KFC и разозлившись на сотрудников. Об этом сообщает Fox News.
Американка заказала сэндвич с курицей, но получила другое блюдо. Сотрудники KFC переделали заказ, но это только усугубило ситуацию: женщина вызвала полицию. Она пожаловалась, что сотрудник, обслуживший ее в окошке для автомобилистов, «показал свой норов».
Когда полицейские прибыли, женщина сказала, что почувствовала себя некомфортно из-за путаницы с заказом, и теперь хотела бы вернуть свои деньги назад. Патрульные отказалась разбираться в этом деле и уехали.
Fox News отмечает, что полицейских уже вызывали в KFC в Висконсине в прошлом месяце. Тогда клиенты были недовольны, что им пришлось ждать заказа 40 минут из-за сломавшейся фритюрницы.
Как сообщал «Рамблер», ранее 20-летняя американка направила пистолет на работников «Макдональдса», давших ей кетчуп вместо желе. Позже ее арестовали. Она предстанет перед судом по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении оружия.