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Мужчина проходил согнутым пополам 30 лет и излечился 

Рамблер 1 час назад
Мужчина проходил согнутым пополам 30 лет и излечился
Фото: ТАСС
Житель Китая Ли Хуа прожил 28 лет в согнутом состоянии, но в 2019 году хирурги наконец-то смогли исправить ситуацию. Об этом сообщает Metro.
В 1991 году китайцу поставили диагноз анкилозирующий спондилит, из-за которого боль в суставах заставляла его горбиться все сильнее и сильнее. Тяжелая деформация позвоночника не позволяла ему сидеть или лежать, что сделало его зависимым от пожилой мамы.
За последние пять лет состояние мужчины серьезно ухудшилось: он оказался практически полностью согнут пополам, между его подбородком и бедрами оставалось всего лишь пять сантиметров.
Семья Ли Хуа искала помощи, но не могла собрать денег на операцию. В прошлом году медики из его родной провинции Хунань отказались оперировать его, утверждая, что любое вмешательство будет сопряжено с высоким риском для его жизни.
AsiaWire
Спаситель появился в мае 2019 года в лице профессора Тао Хуйрена, который возглавляет отделение хирургии позвоночника и ортопедии в больнице Университета Шэньчжэня. Врач согласился прооперировать его позвоночник, несмотря на риск полного паралича.
Во время четырехэтапной операции медики ломали и восстанавливали позвоночник Ли по одной секции за раз. Операция прошла успешно, пациент смог сесть, поднять голову и лечь ровно.
Затем 46-летний Ли впервые за последние 28 лет смог стоять прямо. Сейчас он передвигается с помощью ходунков. Профессор Тао заявил, что Ли сможет ходить сам через два-три месяца.
«Конечно, он не сможет заниматься боксом или играть в теннис, но все обычные движения тела не будут проблемой», — заверил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее англичанка заболела раком, перенесла операцию по удалению языка и получила новый, воссозданный врачами из ее собственных тканей. У женщины выявили плосколеточную карциному — злокачественное новообразование, которое возникает на наружном слое кожи. Медики удалили англичанке почти половину языка и воссоздали недостающую часть, используя кожу, мышцы и вену из ее левой руки.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Китай
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