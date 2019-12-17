Мужчина проходил согнутым пополам 30 лет и излечился

Житель Китая Ли Хуа прожил 28 лет в согнутом состоянии, но в 2019 году хирурги наконец-то смогли исправить ситуацию. Об этом сообщает Metro

В 1991 году китайцу поставили диагноз анкилозирующий спондилит, из-за которого боль в суставах заставляла его горбиться все сильнее и сильнее. Тяжелая деформация позвоночника не позволяла ему сидеть или лежать, что сделало его зависимым от пожилой мамы.

За последние пять лет состояние мужчины серьезно ухудшилось: он оказался практически полностью согнут пополам, между его подбородком и бедрами оставалось всего лишь пять сантиметров.

Семья Ли Хуа искала помощи, но не могла собрать денег на операцию. В прошлом году медики из его родной провинции Хунань отказались оперировать его, утверждая, что любое вмешательство будет сопряжено с высоким риском для его жизни.

AsiaWire

Спаситель появился в мае 2019 года в лице профессора Тао Хуйрена, который возглавляет отделение хирургии позвоночника и ортопедии в больнице Университета Шэньчжэня. Врач согласился прооперировать его позвоночник, несмотря на риск полного паралича.

Во время четырехэтапной операции медики ломали и восстанавливали позвоночник Ли по одной секции за раз. Операция прошла успешно, пациент смог сесть, поднять голову и лечь ровно.

Затем 46-летний Ли впервые за последние 28 лет смог стоять прямо. Сейчас он передвигается с помощью ходунков. Профессор Тао заявил, что Ли сможет ходить сам через два-три месяца.

«Конечно, он не сможет заниматься боксом или играть в теннис, но все обычные движения тела не будут проблемой», — заверил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее англичанка заболела раком, перенесла операцию по удалению языка и получила новый, воссозданный врачами из ее собственных тканей. У женщины выявили плосколеточную карциному — злокачественное новообразование, которое возникает на наружном слое кожи. Медики удалили англичанке почти половину языка и воссоздали недостающую часть, используя кожу, мышцы и вену из ее левой руки.